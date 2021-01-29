Kız öğrenciler matematikte dünyaya fark attı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, dünya genelinde kız öğrencilerin matematik başarısında genellikle erken öğrencilerin gerisinde olduğunu ancak Türkiye'de durumun tam aksine olduğunu söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan, TIMSS 2019'da 8. sınıftaki kız öğrencilerin matematik puan farklarının yer aldığı grafiği paylaştı.
Grafikte, Japonya, Güney Kore, İsrail, Rusya, Finlandiya, Fransa, ABD, İngiltere ve Türkiye'nin verileri yer aldı.
Dünya genelinde kız öğrenciler matematik başarısında genellikle erkek öğrencilerin gerisindedir. Türkiye'de ise durum tam aksine. Dünya ortalamalarını altüst eden bizim kızlar :) Gözlerinizden öpüyorum çocuklar. pic.twitter.com/ffiahlGDEO— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 29, 2021
"Dünya ortalamalarını altüst eden bizim kızlar"
Dünya genelinde kız öğrencilerin matematik başarısında genellikle erkek öğrencilerin gerisinde olduğu bilgisini paylaşan Selçuk, Türkiye'de durumun tam aksine olduğunu söyledi.
Selçuk, "Dünya ortalamalarını altüst eden bizim kızlar. Gözlerinizden öpüyorum çocuklar." dedi.
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