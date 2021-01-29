Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan, TIMSS 2019'da 8. sınıftaki kız öğrencilerin matematik puan farklarının yer aldığı grafiği paylaştı.

Grafikte, Japonya, Güney Kore, İsrail, Rusya, Finlandiya, Fransa, ABD, İngiltere ve Türkiye'nin verileri yer aldı.

Dünya genelinde kız öğrenciler matematik başarısında genellikle erkek öğrencilerin gerisindedir. Türkiye'de ise durum tam aksine. Dünya ortalamalarını altüst eden bizim kızlar :) Gözlerinizden öpüyorum çocuklar. pic.twitter.com/ffiahlGDEO