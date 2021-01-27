Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 14:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
MEB engelli öğretmen ataması yapacak
MEB, 2018-2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılan adaylar arasından 500 engelli öğretmen atayacak.
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesindeki duyuruya göre, 2018-2020 yıllarındaki EKPSS'ye katılanlar arasından atama yapılmak üzere 1-5 Şubat'ta ön başvurular alınacak.
Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 11 Şubat'ta "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak.
Adaylar, ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde tercih başvurularını "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formunu doldurmak suretiyle 15 Şubat'a kadar yapabilecek.
Atamalar, 16 Şubat'ta yapılacak.
Etiketler: EKPSS Engelliler Milli Eğitim Bakanlığı
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