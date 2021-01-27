Dönemi ekran başında uzaktan eğitimle geçirdiler. Yorgunluklarını üç haftalık yarı yıl tatiliyle atıyorlar.

Bu süreçte çocukların fiziksel aktivite kadar sosyalleşmelerinin de önemli olduğu vurgulanıyor.

Yarıyıl tatilinde öğrenci ve velilere olabildiğince dijital detoks çağrısı yapan uzmanlar, öğrencilere dijital platformları yüz yüze iletişime hasret kaldıkları arkadaşlarıyla sosyalleşmek için kullanmalarını tavsiye ediyor.

"Okudukları bir kitap üzerine sohbet edebilirler"

Çocuk Gelişim Uzmanı Emine Ergün, "Burada daha çok iletişim ve etkileşime dayalı paylaşım olsun. Sohbet edebilirler, okudukları bir kitap üzerine olabilir, eski oyunları dijitale aktarabilirler" tavsiyesinde bulundu.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Jest ve mimiklerin kullanıldığı görüntülü sohbetler, sosyal bireyler olarak okul sıralarına dönmeleri için önemli bir fırsat olarak görülüyor.

Çocuklar tatilde de sosyal kalmalı

Ebeveynler bu sohbetleri uzaktan kontrol etmeli.

Uzmanların tavsiyesi görüntülü sohbetlerin günde iki sefer, on beş yirmi dakikayı geçmemesi.

Geri kalan zaman ise aile bireylerinin katıldığı aktivitelerle geçirilmeli.