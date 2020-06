Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında mart ayında geçici olarak kapatılan okul öncesi eğitim kurumları kapılarını yeniden açtı. Okullardaki yeni dönem, koronavirüse karşı alınan önlemlerle başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı bir genelgeyle, okul öncesi özel eğitim kurumlarında uyulması gereken kuralları belirledi. Virüs tehlikesine karşı öğrencilerin hijyeninden oyun alanlarının dezenfekte edilmesine, yemekhane düzeninden tuvalet temizliğine kadar akla gelebilecek her konuda bir dizi yenilik söz konusu. Tüm bu tedbirler doğrultusunda hazırlıklarını yapan okullardan biri olan Empati Anaokulu Kurucu Müdürü İlknur Şennik, COVID-19 kapsamında aldıkları önlemleri TRT Haber’le paylaştı.

Okulun kapısından başlayan önlemler

Milli Eğitim Bakanlığının genelgesi doğrultusunda alınan önlemler, öğrencilerin kapıdan içeri adımlarını atmasıyla beraber uygulanmaya başlıyor. İlknur Şennik, kapıdaki önlemleri, “İlk önce ateşlerini ölçüyoruz. Bunları listemize not ediyoruz. El hijyenlerini dezenfektanla sağladıktan sonra öğrencilerimizi içeriye alıyoruz” sözleri ile anlatıyor.

Günlük hayatın her alanında olduğu gibi anaokullarında da sosyal mesafeyi sağlamak büyük önem taşıyor. Öğrencilerin yaşları küçük olduğu için, dikkatlerini çekecek eğlenceli çıkartmalarla sosyal mesafe kuralları anlatılıyor. Okulun her alanının sosyal mesafe ve hijyen kuralları gözetilerek dizayn edildiğini belirten Şennik, “Çocuklar içeriye girdiğinde masanın bir ucunda bir çocuk, diğerinde bir çocuk oturuyor. Tüm oyun alanlarımızı ve çalışma düzenimizi bunun üzerine kurduk. Artık sınıfların kapasitesi yüzde 50’ye indi. 20 kişilik bir sınıfa sadece 10 öğrenci alıyoruz. Banyolar ve lavaboların hepsi sensörlü. Yani ellerini uzattıklarında sabuna ve dezenfektana ulaşacakları şekilde yapıldı” diyor.

Açık havada eğitim tercih ediliyor

Yeni dönemde öğrencilerin hava koşulları müsait olduğu sürece bahçede vakit geçirmesine özen gösteriliyor. Ekinlikler de bahçede olacak şekilde düzenleniyor. Bu süreçte hijyene çok önem verdiklerini ifade eden Şennik, şöyle konuşuyor:

“Anaokulunda temas çok fazla. Hijyenin olabildiğince üst seviyede tutulması gerekiyor. Çocuklar her iki saatte bir bahçede ya da sınıfta, her nerede olurlarsa olsunlar bulundukları yerden alınıyor. Oynadıkları her oyuncak, sınıf ortamındaki her şey dezenfekte ediliyor. Bu işlemlerin hepsi 2 saat aralıkla tekrarlanıyor.”

Sosyal mesafe kuralı her alanda

Okulların her alanında olduğu gibi yemekhanelerde de bir dizi önlem alındı. Örneğin öğrencilerin kullandıkları tabaklar tek kullanımlık. Öğrenciler ve öğretmenler, yemekhanede de sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oturuyor. Yemek öncesinde ve sonrasında yemekhanedeki her şey tek tek dezenfekte ediliyor.

Olası bir pozitif vaka şüphesine karşı da hazırlıklar yapıldı. Eğer bir öğrencide halsizlik, ateş gibi belirtiler görülürse diğer arkadaşlarından ayrılarak izolasyon için ayrılan odada personel eşliğinde bekletilecek.

Çalışan personel için de anaokullarında bir dizi önlem söz konusu. Hijyen kurallarına uygun olarak giyinen personelin ateşi de öğrenciler gibi henüz okul kapısında ölçülüyor. Bu önlemlerin, “yeni normal” olarak isimlendirilen sürecin bir parçası olduğunu anlatan Şennik, “Bizler de öğrencilerimizle oyun oynayarak, etkinliklerimiz içerisinde onlara bu durumu aktaracağız. Aslında çocukların çok ciddi oyun ihtiyacı var. Parklarda bunu karşılamaları zor. Anaokullarının bahçelerinde çok daha steril bir ortamda eğlence ihtiyaçlarının giderilebileceğini düşünüyorum. O yüzden daha anaokullarını güvenli buluyorum” dedi.