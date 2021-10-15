Kapatılan sınıf oranı yüzde 1'in altında
Milli Eğitim Bakanı Özer, "71 bin 320 okulumuzda 850 bin derslik vardır. Bugün itibarıyla bu dersliklerden 4 bin 25 tanesi yüz yüze eğitime ara vermiştir. Yani oran yüzde 1'in altındadır" açıklamasını yaptı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul'da okul açılışında konuştu. Bakan Özer, koronavirüs salgını kaynaklı karantina nedeniyle tüm sınıfları kapalı hiçbir okul bulunmadığını söyledi.
Bakan Özer şu açıklamaları yaptı: "Bugün itibarıyla tüm sınıfları kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır. 71 bin 320 okulumuzda 850 bin derslik vardır. Bugün itibarıyla bu dersliklerden 4 bin 25 tanesi yüz yüze eğitime ara vermiştir. Yani oran yüzde 1’in çok çok altındadır. Cumartesi günü bu 4 bin 25 sınıfımızdan 1132'si, pazartesi de 1015'inin karantina süresi doluyor. Dolayısıyla pazartesi günü bu sınıflarımızdan 2 bin 147 si eğitime devam edecektir."
Eğitime ara verilen derslik sayısının 4 bin 25 olduğunu duyurdu. Bakan Özer, ikinci doz aşısını olan öğretmenlerin oranının da yüzde 86 olduğunu açıkladı.
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