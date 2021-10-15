Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul'da okul açılışında konuştu. Bakan Özer, koronavirüs salgını kaynaklı karantina nedeniyle tüm sınıfları kapalı hiçbir okul bulunmadığını söyledi.

Bakan Özer şu açıklamaları yaptı: "Bugün itibarıyla tüm sınıfları kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır. 71 bin 320 okulumuzda 850 bin derslik vardır. Bugün itibarıyla bu dersliklerden 4 bin 25 tanesi yüz yüze eğitime ara vermiştir. Yani oran yüzde 1’in çok çok altındadır. Cumartesi günü bu 4 bin 25 sınıfımızdan 1132'si, pazartesi de 1015'inin karantina süresi doluyor. Dolayısıyla pazartesi günü bu sınıflarımızdan 2 bin 147 si eğitime devam edecektir."

Eğitime ara verilen derslik sayısının 4 bin 25 olduğunu duyurdu. Bakan Özer, ikinci doz aşısını olan öğretmenlerin oranının da yüzde 86 olduğunu açıkladı.