Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih maratonu 6 Ağustos'ta başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, adaylara tercihlerinde rehberlik eden Üni-Veri çalışmasının ikincisini yayımladı. Çalışmada, 70 bölümün iş gücü piyasası performansları sıralandı. Amaç, öğrencilerin bilgiye dayalı tercihler yapabilmelerini sağlamak.

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İş bulma süresi kısa meslekler

Çalışmada, iş bulma süreleri en dikkat çeken göstergelerden. Mezuniyetinden sonra ilk 6 ayda işe girenlerde, tıp mezunları yüzde 91,5 ile ilk sırada.

Eczacılık, odyoloji, fizyoterapi ve hemşirelik de avantajlı diğer bölümler arasında. Bu bölümlerde ilk 6 ayda işe yerleşme oranı şöyle:

Eczacılık - Yüzde 67,9

Odyoloji - Yüzde 67,1

Fizyoterapi - Yüzde 57,8

Hemşirelik - Yüzde 56,8

7 bin lira üzerinde işe yerleşenler

Kamuda işe yerleşme oranlarının da yer aldığı çalışmada, tıp yine birinci sırada. Üst sıralarda yer alan diğer bölümler ise İslami bilimler, öğretmenlik, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, Türk dili ve edebiyatı ile hemşirelik.

3 ile 4 bin lira arasında değişen bir ücretle işe başlayanlarda diş hekimliği mezunlarının oranı yüzde 42,9. Eczacılık, İslami bilimler ve malzeme mühendisliği bölümleri de üst sıralarda yer aldı.

Pilotaj bölümü mezunlarının yüzde 81,8'i, 7 bin lira ve üzerinde bir ücretle işe yerleşiyor. Bu oran uçak mühendisliğinde yüzde 49,6. Gemi mühendisliğinde ise yüzde 46,1. Onları bilgisayar mühendisliği ile elektrik ve elektronik mühendisliği bölümleri takip ediyor.