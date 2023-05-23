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Eğitim
AA 23.05.2023 17:06

Halk eğitim kurslarına yoğun ilgi: 18,7 milyon kişi yararlandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, halk eğitimi kurslarından 2022 yılından bugüne 18 milyon 750 bin vatandaşın yararlandığını bildirdi.

Halk eğitim kurslarına yoğun ilgi: 18,7 milyon kişi yararlandı
[Fotograf: AA]

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Mahmut  Özer, halk eğitimi merkezlerinde açılan kurs ve vatandaşların erişimi ile ilgili son verileri sosyal medya hesabından açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Özer açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Halk eğitimi kurslarımızda başlattığımız istihdam ve dijitalleşme hamlesinin de büyük katkısıyla 2022 yılından bugüne 18 milyon 750 bin vatandaşımıza ulaştık. Ülkemizin dört bir köşesinde kursiyerlerimize 4 binden fazla kurs sunuyoruz. HEMBA platformumuzla da artık dijital ortamda yurt içi ve yurt dışındaki tüm vatandaşlarımıza kurs sağlıyoruz." 

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