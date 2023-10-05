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Eğitim
AA 05.10.2023 17:18

Erzincan Valisi'nden öğrencilere ulaşım indirimi müjdesi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kent meydanında üniversite öğrencileriyle kahvaltı yaptı, 10 lira olan özel halk otobüsü ücretini üniversiteliler için 4 liraya indirdiklerini açıkladı.

Erzincan Valisi'nden öğrencilere ulaşım indirimi müjdesi

Valiliğin koordinesinde Erzincan Belediyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, MÜSİAD, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda üniversiteliler için kahvaltı programı düzenlendi.

Kahvaltıda gençlere kentin tescilli lezzeti Cimin üzümü, lavaş arası tulum peyniri ve börek ikram edildi.

Farklı şehirlerden gelen öğrencilerin masalarına oturan kent protokolü, sohbet ettikleri gençlerin taleplerini dinledi.

Validen öğrencilere ulaşım indirimi müjdesi

Vali Aydoğdu, yaptığı konuşmada, Erzincan'ın birlik, beraberlik, güzellik, medeniyet ve tarihin şehri olduğunu söyledi.

Öğrencilere "Bu şehrin keyfini çıkarmanızı isterim" diye seslenen Aydoğdu, şöyle devam etti:

"Bütün arkadaşlarımızla beraber, sizin daha huzurlu, daha güzel, daha mutlu şekilde okula gidip gelmeniz için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı bilmenizi isterim. Bununla ilgili ilk adım atıldı. Sayın Başbakanımız (Eski Başbakan Binali Yıldırım) bize talimat vererek 'Öğrencilerin ulaşım problemi var.' dedi. Biz de belediye başkanımız ve diğer arkadaşlarımızla beraber oturduk konuştuk. Normalde bir binişi 10 lira olan özel halk otobüsü ücretini üniversite öğrencilerimiz için 4 liraya indirdik, hayırlı olsun. Bunu da aşağı çekmek için gayret sarf ediyoruz."

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