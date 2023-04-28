Çok Bulutlu 9.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 28.04.2023 10:22

e-YDS ve DİB-MBSTS hafta sonu yapılacak

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/5) yarın, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2023-DİB-MBSTS) ise pazar günü yapılacak.

e-YDS ve DİB-MBSTS hafta sonu yapılacak
[Fotograf: AA]

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın 5'inci Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav merkezlerinde İspanyolca ve İtalyanca dillerinde uygulanacağını belirtti.

1145 adayın katılımıyla yapılacak e-YDS'de 179 personelin görev alacağını, adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verileceğini aktaran Ersoy, 2023-DİB-MBSTS'nin ise 40 il 41 sınav merkezinde yapılacağını ifade etti.

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-DİB-MBSTS'ye ilişkin, "Toplam 50 bin 788 adayın katılımıyla yapılacak sınavda emniyet dahil 7 bin 11 görevli yer alacak, 146 bina ve bin 741 salonda düzenlenecek sınav saat 14.45'te başlayacak. Sınavda adaylara, 60 soru için 90 dakika cevaplama süresi verilecek." bilgisini paylaştı.

Ersoy, sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar, sınav görevlilerine de kolaylıklar diledi.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günleri açık olacağı bildirildi.

ETİKETLER
ÖSYM
Sıradaki Haber
Bakan Özer: Bir yıl içerisinde 6 bin 4 tane anaokulu yaptık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:43
Enerji ithalatı faturası martta yüzde 30,5 azaldı
10:40
Türkiye'nin tahliye uçağına Sudan'da ateş açıldı
10:39
Zeugma Antik Kenti'nden kaçırılan mezar steli Türkiye'ye dönüyor
10:31
Rus ordusu Ukrayna’da binaları vurdu: 8 ölü
10:37
ABD seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı kim olacak?
10:11
BDDK, deprem bölgesinde zaman aşımı süresini 3 ay uzattı
Sudan'daki Türk vatandaşların tahliyesi
Sudan'daki Türk vatandaşların tahliyesi
FOTO FOKUS
Sudan'daki Türk vatandaşları TSK'ya ait uçaklarla tahliye ediliyor
Sudan'daki Türk vatandaşları TSK'ya ait uçaklarla tahliye ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ