Eğitim
DUS ek yerleştirme sonuçları açıklandıHaber Giriş:
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin sitesinden erişebiliyor.
[Fotoğraf: Getty]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 10-16 Ocak'ta tercihleri alınan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019 DUS) ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: AA
Etiketler: ösym ek yerleştirme sonuçları dus ek yerleştirme sonuçları DUS Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş SınavıSon Güncelleme: 22 Ocak 2020 Çarşamba 16:24