Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Bulgaristan'ın Şumnu şehrinde uluslararası öğrencilere Türkiye'de burslu olarak yükseköğrenim fırsatı sunan "Türkiye Bursları" programını tanıttı.

Eren, Konstantin Preslavski Üniversitesinde öğrencilerle bir araya geldi ve Türkiye Bursları'nın ayrıntılarını anlattı. Ayrıca, Türkiye'nin her yıl lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim gören 4 bine yakın uluslararası öğrenciye burs imkanı sağladığını belirterek, Bulgaristan'ın ve Balkanlar'ın önemine vurgu yaptı.

[Fotoğraf: YTB]

Abdullah Eren, 126'sı devlet olmak üzere 208 üniversitesi olan Türkiye'nin sağladığı burs programı için 170 ülkeden başvuru alındığını anlatarak, Türkiye'deki yükseköğretimin kalitesinden bahsetti.

"En önemli kriterimiz akademik başarı. Biz bursları verirken etnik köken, milliyet vb. değil, akademik başarıyı ön planda tutuyoruz."

"Bulgaristan'dan artış bekliyoruz"

Eren, Türkiye Bursları'nın başarı odaklı uluslararası bir burs programı olduğunu ve sadece soydaşlara değil, tüm Bulgar gençliğine açık olduğu söyledi.

[Fotoğraf: YTB]

Türkiye ve Bulgaristan'ın kardeş ve komşu ülke olduğunu anlatan Eren, "Coğrafya olarak çok yakınız, birbirimizi daha iyi tanımamız lazım. Eğitim bunun en önemli araçlarından bir tanesi. Türkiye'de üniversite eğitimi alan Bulgaristanlı gençlerin sayısını artırmak istiyoruz. Başarılı gençleri Türkiye'ye getirmek istiyoruz" dedi.

YTB Başkanı Eren, programın sonunda konuya ilişkin öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

YTB'nin Bulgaristan'da yaptığı tanıtım turunda Sofya, Blagoevgrad, Filibe, Kırcaali, Madan, Mestanlı, Şumnu, Burgaz, Rusçuk, Razgrad, Varna şehirleri de yer alıyor.

Kaynak: TRT Haber