İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi(AUZEF), güz dönemi 1. yarıyıl son sınavlarının sonuçları açıklandı.

AUZEF sınav sonuçlarına nereden ulaşılır?

AUZEF sınav sonuçları AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile öğrenilebilecek. AUZEF sınav sonuçlarına AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile https://aos.istanbul.edu.tr/login adresinden ulaşılabilecek.

Fakülte konuyla ilgili “Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), Bitirme (Final) sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarınıza aos.istanbul.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.” açıklamasını yaptı.

Yanlış hesaplanan final sınavı puanları ile ilgili duyuru

Ayrıca İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin “final sınavları notlarının yanlış hesaplanmasına ilişkin ” yaptığı duyuru da şöyle:

“11-12.01.2020 tarihlerinde gerçekleştirilen Bitirme (Final) sınavında, teknik bir arıza nedeniyle bazı derslerin notlarının hatalı hesaplandığı tespit edilmiş ve sınava giren tüm öğrencilerimizin notları tekrar değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucu çok sınırlı sayıdaki dersin notu (%0,47) güncellenmiş ve sadece ilgili öğrencilere SMS yoluyla bilgilendirme yapılmıştır. Bunun dışında herhangi bir not güncellenmesi gerekliliği ya da hataya rastlanmamıştır.”

“15.440 sorudan 20 tanesi iptal”

İptal olan sorularla ilgili ise üniversite “Bazı basın yayın organlarında, 11-12 Ocak tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Bitirme (Final) sınavlarımızdaki soru iptallerine ilişkin çıkan haberler gerçekleri tamamen çarpıtmaktadır. Buna göre, 48 programdaki 772 derste sorulan toplam 15.440 sorudan sadece 20 tanesi iptal olmuştur. Bu sayı, oran olarak % 0.13'e tekabül etmektedir. Bu sayı ve oran, tüm zamanların en düşük soru iptal sayısı ve oranıdır.” dedi

AUZEF nedir?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açıköğretim ve uzaktan öğretim programlarının faaliyetlerini yürüten fakültedir.

2018 yılı itibariyle AUZEF bünyesinde 22 Lisans, 20 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunmaktadır. Bu programların 29’ü Açıköğretim, 18’i AUZEF’e bağlı Uzaktan Öğretim, 2’si de Diğer Fakültelere Bağlı Uzaktan Öğretim programıdır.

2009 yılından itibaren uzaktan öğretim, 2011 yılından itibaren de açıköğretim kapsamında programlara öğrenci kabul eden AUZEF, bu yönüyle Türkiye’deki tek açık ve uzaktan öğretim hizmeti veren fakültedir.

AUZEF tüm öğrencilerine dünyanın her yerinde, internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartları ile öğretim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.

“Sınavsız İkinci Üniversite” kapsamında, yükseköğretim kurumlarının lisans programlarında okuyan/mezun olan tüm öğrenciler lisans veya ön lisans açıköğretim programlarına, ön lisans programlarında okuyan/mezun olan tüm öğrenciler ise ön lisans açıköğretim programlarına kayıt yaptırabilirler.

Kaynak: TRT Haber

