Eğitim
TUS ve STS ne zaman yapılacak?18 Ocak 2020 Cumartesi 10:29 - Son Güncelleme 18 Ocak 2020 Cumartesi 10:32
2020-TUS 1. Dönem ve 2020-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınavları, 23 Şubat 2020'de yapılacak.
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2020-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem), 23 Şubat 2020'de yapılacak.
Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan sınav kılavuzlarından ulaşılabilecek.
Kaynak: AA
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