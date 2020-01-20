Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları ve AÖF sınav soruları ne zaman açıklanacak? Öğrenciler 18-19 Ocak’ta yapılan Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavlarının sorularına ANADOLUM eKampüs Sistemi üzerinden erişilebiliyor.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesinin (AÖF) bu hafta sonu yapılacak güz dönemi final sınavlarının sonuçlarının kısa sürede açıklanacağı bildirildi.

Rektör Yardımcısı ve AÖF Dekan Vekili Prof. Dr. Selim Başar, yaptığı yazılı açıklamada, 1 milyon 52 bin aktif öğrencisi bulunan Açıköğretim Sistemi'nin 2020 yılı itibarıyla dijitalleşme ve uluslararasılaşma noktasında önemli adımlar atacağını belirtti.

14-15 Aralık 2019'da gerçekleştirilen güz dönemi ara sınav sonuçlarının 5 gün gibi rekor bir sürede duyurulduğunu hatırlatan Başar, şöyle devam etti:

"Açıköğretim Sistemi'ndeki ders düzenlemeleri ve Bilgisayar Araştırma Uygulama Merkezindeki yazılımcı personelin hazırladığı yazılımlar bir araya gelince daha güzel ve hızlı bir sonuç ortaya çıktı. Bununla ilgili emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu, üniversitemiz için bir gururdur. Final sınav sonuçlarını da yine bu şekilde erken açıklayacağız. Öğrencilerimiz sınav sonuçlarını yine erken bekleyebilirler."

AÖF sınav soruları ve cevapları açıklandı mı?

AÖF final sınavı sorular ve cevapları açıklandı. Sınavın tamamlanmasının ardından soru ve cevapların bugün yayınlanlandı. Anadolu Üniversitesi hesabından sorular ve cevapların açıklandığı duyuruldu.

AÖF sınav sorularına nereden ulaşılabilir?

Çıkmış sınav sorularına ve cevaplarına ANADOLUM eKampüs Sistemi üzerinden erişilebiliyor. “https://ekampus.anadolu.edu.tr” adresinden TCKN ve şifre ile oturum açarak dersler üzerinden çıkmış sınav soruları ve cevapları görülebiliyor.

AÖF Sınav Yönetmeliği

Yönetmeliğe göre bir dönemde her ders için bir ara sınav ve dönem sonu sınavı düzenleniyor. Sınavlar; gözetimli olarak yüz yüze ve/veya çevrimiçi yapılıyor; çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış ve eşleştirme gibi farklı tip sorular içerebiliyor.

Bununla birlikte dersin özelliğine göre ara sınavlar; yazılı, sözlü, ödev, uygulama, proje ve benzeri ölçme-değerlendirme araçlarıyla da yapılabilmekte. Sadece dönem sonu sınavı yapılan proje gibi derslerde, parçalı sınav uygulanıyor. Parçalı sınavların birleştirilmesiyle dönem sonu sınav notu oluşturulup, bu not, başarı notuna yüzde 100 etki ediyor.

Ara ve dönem sonu sınavlarının tarihleri ve uygulama esasları, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenip, öğretim yılı başında akademik takvimle birlikte ilan ediliyor.

AÖF Başarı Değerlendirmesi

Harf Notu- Katsayısı

AA-4,00

AB-3,70

BA-3,30

BB-3,00

BC-2,70

CB-2,30

CC-2,00

CD-1,70

DC-1,30

DD-1,00

FF-0

Bu harf notlarına ek olarak;

DZ: Devamsız,

KL: Kaldırıldı,

MU: Muaf,

SD: Sorumlu Değil,

YT: Yeterli, YZ: Yetersiz, harf notlu değerlendirmeler de yapılabilir.

Kaynak: TRT Haber