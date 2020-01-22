Yarıyıl tatili sürüyor ancak bazı öğrenciler harıl harıl çalışıyor. Özellikle 12. sınıf öğrencileri bir hayli yoğun. Çünkü onlar bu yaz Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek.

İlkokuldan liseye kadar milyonlarca öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığının yarıyıl tatilinde açtığı destekleme ve yetiştirme kurslarına devam ediyor.

Her birinin ayrı hayalleri var. Kimi mühendis olmak istiyor kimi avukat. Bu hayalleri için yarıyıl tatilinde de okula gidiyor ve kurslarına katılıyorlar.

5 milyon öğrenci katılıyor

Yarıyıl tatilinde, Ankara Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesinde okuyan 70 öğrenci destekleme ve yetiştirme kursuna katılıyor.

Sabah 09.00'da başlayan dersler saat 14.00'e kadar devam ediyor. Öğrenciler alanlarına göre ders alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığının 81 ildeki destekleme ve yetiştirme kursları ücretsiz olarak veriliyor. Türkiye genelinde ilkokuldan liseye kadar kurslara yaklaşık 5 milyon öğrenci katılıyor. Bu kurslarda 281 bin öğretmen ders veriyor.

Haber: Cansu Doğan

Kamera: Hüseyin Ertan