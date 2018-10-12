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Dikey Geçiş Sınavı adaylarına mazeret kaydı müjdesi

DGS sonucu yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen ancak kayıt yaptıramayan adaylardan mazereti kabul edilenlerin kaydı 26 Ekim tarihine kadar yapılabilecek.

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Dikey Geçiş Sınavı adaylarına mazeret kaydı müjdesi

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) Sağlık ve İlahiyat Alanlarında Lisans Tamamlama ile 2018 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucu yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen ancak çeşitli nedenlerle süresi içerisinde kayıt yaptıramayan adaylardan mazereti kabul edilenlerin kaydının, 26 Ekim 2018 tarihine kadar yapılacağı bildirildi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 10 Ekim 2018 tarihli toplantısında; 2018 Sağlık ve İlahiyat Alanlarında Lisans Tamamlama kapsamında Başkanlığımızca üniversitelerimize yerleştirilen adaylar ile 2018 Dikey Geçiş Sınavı sonucu ÖSYM tarafından yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen ancak çeşitli nedenlerle süresi içerisinde kayıt yaptıramayan adayların mazeretinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilmesine ve mazereti kabul edilenlerin 26 Ekim 2018 tarihine kadar kaydının yapılmasına karar verilmiştir." 

Kaynak: AA

Etiketler: DGS
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