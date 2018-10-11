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Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme tercihleri başladı

Dikey Geçiş Sınavı (2018-DGS) ek yerleştirme tercih işlemleri başladı.

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Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme tercihleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Dikey Geçiş Sınavında (2018-DGS) ek yerleştirme tercihinde bulunacak adaylar başvurularını, 16 Ekim'e kadar bireysel olarak, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile yapabilecek.

DGS, meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmaları için düzenleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: sınav, DGS
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