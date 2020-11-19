Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

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Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 23-27 Kasım'da yapılacak.

e-Kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, 21-25 Kasım saat 23.59'a kadar elektronik kayıt olabilecek.

Adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-Kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekiyor. Adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin internet sitelerinde duyurulacak tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek, kendilerinden istenen belgeleri yetkililere vermeleri gerekiyor.