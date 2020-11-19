Pandeminin ilk gününden bu yana eğitimle ilgili sıkı tedbirler alındı. Mart ayında uzaktan eğitime geçildi. Yeni eğitim ve öğretim yılı ise hibrit modelle açıldı. Öğrenciler kısmen yüz yüze kısmen uzaktan eğitim yaptı. Ancak son haftalarda yaşanan vaka artışları hibrit eğitim sisteminin gözden geçirilmesini zorunlu kıldı.

Tüm okullarda yıl sonuna kadar yeniden uzaktan eğitime geçilmesine karar verildi.

Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren bu karar sonrası öğretmenlere ve ailelere büyük iş düşecek. Çocukların derslere düzenli olarak devam etmeleri ve motive olmaları için sürecin iyi yönetilmesi gerekiyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özalp Ekinci, bu tip değişikliklere hazırlıklı olunması gerektiğini söylüyor. “Çocuk anne-babasının ve öğretmeninin yeni sisteme uyum sağladığını gördüğünde daha rahat uyum sağlar” diyen Doç. Dr. Ekinci şöyle konuşuyor:

“Çocukların buna uyum sağlayabilmesi için ailenin ve öğretmenin bu değişikliklere sakin yaklaşması lazım. ‘Kış geldiği için grip salgını oldu. Koronavirüsün biraz daha artacağı düşüncesiyle önlemleri artırmamız gerekiyor. Okula bu ara devam etmeyeceğiz. Eğitimimizi evde sürdüreceğiz’ şeklinde sakince açıklamamız lazım.”

[Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özalp Ekinci]

Gün iyi planlanmalı

Uzaktan eğitimde verimli olmak için yerine getirilmesi gereken bazı detaylar bulunuyor. Bunun için günü iyi programlamak gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Ekinci, şu öneride bulunuyor:

“Çocuklar tatil havasına girmemeli. Ara tatilin bitiminden sonra mutlaka dersler planlanmalı. Gün iyi bir şekilde bölünmeli. Çocuğun ders saatlerinde anne-baba mutlaka kendi işleriyle uğraşmalı. Ders bittiğinde aralar verilmeli. Çocuklar, spor aktivitelerine yönlendirilmeli. Pandemi şartları çerçevesinde hem ailece hem de çocuğun tek başına yapabileceği faaliyetler planlanmalı. Böylece çocukların büyük bir çoğunluğunda hiçbir sorun olmayacaktır.”

[Fotoğraf: AA]

Öğretmenler, öğrencileri motive etmeli

Uzaktan eğitimin olduğu saatlerde tıpkı okulda ders yapılıyormuş gibi davranılması bir başka öneri. Bu noktada, “Ailenin, online eğitimin okuldan farklı olmadığını çocuğa hissettirmesi gerek” diyen Doç. Dr. Ekinci, öğretmenlere de önemli görevler düştüğünü vurguluyor:

“Öğretmenlerin sorumluluğunu üstlendiği öğrencilerle yakın ilişki içinde olması ve onları motive etmesi lazım. Bu kimi zaman online kimi zaman telefonla kimi zaman da anne-baba vasıtasıyla belli mesajlar göndererek olabilir. Burada pozitif pekiştirmeyi kullanmak önemli. İlkokul çocuğu sabah derslere düzenli girdiğinde ve sonrasında ödevlerini yaptığında puan kazanabilir veya bir ödül verilebilir. Aile ve öğretmen hep birlikte bunu uygularsa çocuklar sisteme rahat uyum sağlar.”

