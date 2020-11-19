Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 10:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
TUS tercihleri başladı, 26 Kasım'a kadar sürecek
[Fotoğraf: AA]
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem tercih işlemleri başladı. Tercihler, 26 Kasım saat 23.59'da sona erecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, bugün başlayan TUS tercih işlemlerinin 26 Kasım saat 23.59'a kadar yapılacağı duyuruldu.
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.
Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanması gerekiyor.
Etiketler: ÖSYM
Son Haberler
- 12:11
- 11:54
- 11:58
- 12:08
- 12:03
Sıradaki Haber
Bakan Selçuk: Çocuklarımız bir kez daha evlerinde, kurallara uyalım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz