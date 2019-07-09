Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocukların aile birlik ve bütünlüğü içinde sağlıklı büyümelerini sağlamak amacıyla Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti veriliyor.

Yoksul durumdaki ailelerin çocuklarını sadece ekonomik yetersizlikler nedeniyle kurum bakımına vermesinin önüne geçmek amacıyla başlatılan SED uygulamasıyla binlerce çocuğun ailesinin yanında kalması sağlandı.

SED hizmetinin etkinliğinin artırılması, ailelerde çocuk adına bir farkındalık oluşturulması, çocuklara okul dışı zamanlarını kaliteli, verimli kullanabilecekleri ortam ve imkanların sunulması amacıyla hayata geçirilen Okul Destek Projesi kapsamında, SED hizmetinden yararlanan çocuklar için akademik, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenleniyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA muhabirine, SED hizmetinden yararlanan çocukların başarılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çocukların ailelerinin yanında olmalarını önemsediklerini ifade eden Selçuk, SED hizmetiyle çocukların kurum bakımına alınmadan aileleri yanında desteklendiğini söyledi.

Çocuklara rehberlik yapıldığını, onlar için akademik, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlendiğini belirten Selçuk, "SED hizmetinden 5 ve 8. sınıf aralığında okuyan yaklaşık 12 bin çocuk yararlanıyor. Proje kapsamında keşfettiğimiz yetenekler de ülkemiz açısından ayrı bir gurur kaynağı oluyor. Ulaştığımız çocuklarımızın proje sonrasında notlarının yükseldiğine ve özgüvenlerinin arttığına şahit olmak mutluluk verici. Devletimizin imkanları ile sarıp sarmaladığımız çocuklar bugün başarı ve dereceleriyle bizleri gururlandırıyor." diye konuştu.

Başarıları artıyor, karne notları yükseliyor

Okul Destek Projesi ile çocuklara eğitim alanında rehberlik desteği sağlanarak çocukların okula devam oranları artırılıyor ve okul başarı puanlarının artmasına katkı sağlanıyor. Psikososyal gelişimi desteklenen çocukların akademik başarıları artıyor, karne notları yükseliyor.

Bu yıl yapılan LGS) kapsamındaki sınavda öğrencilerden 37'si 400 ve üzeri puan aldı. Mersin'den bir öğrenci 493,3965 puan alarak yüzde 0,2'lik, Amasya'dan bir öğrenci 475 puan ile yüzde 1'lik, Zonguldak'tan bir öğrenci ise 467 puan alarak yüzde 2'lik dilime girdi.

Çocuklara uygun ders çalışma ortamları oluşturuluyor

Okul rehberlik birimleriyle görüşmeler yapılarak her çocuk için özel programlar oluşturuluyor. Görüşmeler doğrultusunda okuldaki kurslara devam etmeyen ya da kursların yetersiz kaldığı dersler için çocuklara okul destek kursları açılıyor. Evde uygun ders çalışma imkanı bulamayan çocuklar için uygun ders çalışma ortamları oluşturuluyor.

Tanışma toplantıları ve seminerlerle çocukların gelecek vizyonuna katkı sağlamak için çeşitli meslek gruplarının tanıtımları yapılıyor.

Çocuklara özgüven aşılama, onların kendini ifade etme becerisini geliştirme, kariyer hedefi koyma, sosyal hayata ve risklere karşı çocuklarda farkındalık oluşturma hedefiyle faaliyetler düzenleniyor.

Kaynak: AA