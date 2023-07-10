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Eğitim
AA 10.07.2023 20:34

Depremden ağır etkilenen illerdeki öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır derecede etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görev yapan öğretmenlerden, belirlenen 22 ildeki eğitim kurumu için yer değişikliği isteğinde bulunanların atama sonuçları açıklandı.

Depremden ağır etkilenen illerdeki öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yer değişikliği talebinde bulunan öğretmenlerin İstanbul, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa ve Van olmak üzere 22 ilde yer alan eğitim kurumlarına atamaları yapıldı.

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2023 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru da yayımlandı.

Buna göre, başvurular 13-17 Temmuz'da MEBBİS üzerinden alınacak, atamalar ise 20 Temmuz'da valiliklerce gerçekleştirilecek.

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