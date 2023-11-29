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Eğitim
TRT Haber 29.11.2023 06:32

Deprem bölgesinde özel okullarda okuyan 40 bin öğrenciye eğitim desteği

2023-2024 eğitim ve öğretim yılında deprem bölgesinde özel okullarda okuyan öğrencilere eğitim ve öğretim desteği verilmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Deprem bölgesinde özel okullarda okuyan 40 bin öğrenciye eğitim desteği

6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından bölgede özel okullarda okuyan öğrenciler için önemli bir adım atıldı.

Bölgede öğrenim gören bu öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği geldi.

Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ,
Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki özel okullarda okuyanları kapsıyor.

40 bin öğrenciye eğitim desteği

Okul öncesi eğitim kurumlarında 12 bin 800 lira, ilkokul için 15 bin 400, ortaokul ve ortaöğretim için 18 bin lira destek sağlanacak.

Yapılacak destek ödemelerinden toplam 40 bin öğrenci faydalanacak.

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