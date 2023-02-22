Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Deprem bölgelerindeki çocuklar için "Mehmetçik Okulları" açılıyor
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgelerindeki çocukların eğitimi için Milli Savunma Bakanlığıyla işbirliği içinde "Mehmetçik Okulları" açıldığını belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesinde sürdürdüğümüz 'her şart altında eğitime devam' anlayışıyla 10 ilimizde bakanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığı ile çadır kent ve konteyner kent alanlarında 'Mehmetçik Okulları' açıyoruz. Dayanışma ve beraberlik ruhumuzla çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
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