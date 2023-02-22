Milli Eğitim Bakanı Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesinde sürdürdüğümüz 'her şart altında eğitime devam' anlayışıyla 10 ilimizde bakanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığı ile çadır kent ve konteyner kent alanlarında 'Mehmetçik Okulları' açıyoruz. Dayanışma ve beraberlik ruhumuzla çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.