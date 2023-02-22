Önce depremzede öğrencilerin kardeşlerine, şimdi bölgedeki diğer çocuklara...

Darüşşafaka Cemiyeti Türkiye'yi sarsan depremin ardından, bölgedeki çocuklar için harekete geçti. İlk etapta Darüşşafaka öğrencilerinin her yaş ve sınıftan depremzede kardeşlerini misafir statüsünde okula kabul eden cemiyet, mayıs ayında afet bölgesindeki 4'üncü sınıf öğrencileri için bir sınav düzenleyecek. 100 çocuk 8 yıl burslu olarak Darüşşafaka'da eğitim görmeye başlayacak.

Cemiyet, ilk yüze giremeyen öğrencileri de yalnız bırakmayacak. Onların eğitimi için de farklı illerde burs olanakları sağlamak amacıyla çalışmalar yapılacak. Uygulama önümüzdeki yıl da devam edecek. Tüm detayları Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç ile konuştuk.

Deprem bölgesinden 100 çocuk "Daçkalı" olacak

Darüşşafaka her yıl 81 ilden 120 çocuğu sınavla okuluna kabul ediyor. Cemiyet bu sene de 120 çocuk alacak ama sadece 70 ilden... Afetten etkilenen 11 il için ise ek kontenjan açıldı. Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, 100 depremzede öğrenciye kapılarını açacaklarını anlattı:

"Muhtemelen öğrenci sayısı çok daha fazla olduğu için bir sınav yapacağız. Bu sınavı da normalde yaptığımız şekilde değil, daha farklı bir değerlendirme düzenleyerek çocuklarımızı okula kabul edeceğiz. Birkaç sene bölgedeki sorunların devam etme olasılığı nedeniyle de muhtemelen bu uygulamamızı önümüzdeki sene de tekrarlayacağız. Oradaki çocukların eğitimlerine katkıda bulunmaya çalışacağız."

21 Mayıs'ta 38 ilde sınav düzenlenecek

Darüşşafaka 160 yıldır öğrencilerini sınavla seçiyor. Peki depremzede öğrenciler için nasıl bir düzenleme yapılacak? 21 Mayıs'ta 38 ilde sınav düzenleneceğini belirten Oğuz Güleç bu soruya şöyle açıklık getiriyor:

"Biz okula sadece 4'üncü sınıfı bitirmiş, 5'inci sınıfa gelen çocukları alıyoruz. Çünkü Darüşşafaka'nın kendine has bir kültürü var ve çocukları bu anlayışla büyütüyor. Abi kardeş, abla-kardeş ilişkisi Darüşşafaka'da egemendir ve bütün ömür boyu süren bir ilişkidir. Belki ülkemizin yaşadığı büyük felaket nedeniyle dönem içerisinde aradan almak zorunda kalacağımız koşullar da olacaktır. Bu sorun için için katkı vermek, Darüşşafaka olarak el uzatmak zorundayız. Bir takım şeylerden geçici olarak fedakarlık etmek suretiyle herkese ulaşmaya çalışacağız."

[Grafik: TRT Haber]

[Grafik: TRT Haber]

Deprem bölgesi için baraj puanı olmayacak

Darüşşafaka, sınavlarında baraj puanı ile başarı sıralaması yapıyor. Deprem bölgesinde ise baraj puanı sistemi uygulanmayacak. Güleç, afet bölgesi için yapılacak sınava ilişkin detayları anlattı:

"Sınavda başarı sıralaması olacak. En yüksek olandan en düşük olana sıralayacağız ve ilk 100'e giren, yaşı uygun olan bütün çocukları alacağız. Ama diğer illerdeki sınav tamamen baraj puanına tabii olacak. Depremzede çocuklar sınav açılan her ilden sınava girebilecek. İstanbul'da akrabasının yanında kalıyorsa o çocuk, İstanbul'dan sınava girebilecek."

Güleç sınava ilişkin sözlerini şöyle sürdürüyor:

"Hatay'a mutlaka gider kendi çadırımızı kurarız, sınavımızı yaparız. Bu şekilde beşinci, dördüncü sınıfı bitirilmiş çocuklar alacağız ve ve okulumuzda sekiz yıl onlara iyi bir eğitim vermeye çalışacağız."

Darüşşafaka'nın sınavda başarılı olamayan çocukları da yalnız bırakmayacağının altını çizen Güleç, sözlerini şöyle sürdürüyor:

"İlk yüze giremeyen çocuklar için de bölgelerinde burslu olarak okumaları için çalışacağız ve onlara da destek olacağız. Onlara okula giremeseler de, 'Darüşşafaka emin ol senin de yanında, eğitimine katkı sağlayalım. Sen de oku, biz de başarılarını izleyelim' diyoruz.Bölgeye katkı yapmak için başka çalışmalarımız da var ama bunlar henüz hazırlık aşamasında."

Afet bölgesinden 88 misafir öğrenci

Cemiyet, Darüşşafaka öğrencilerinin her yaş ve sınıftan depremzede kardeşlerini de misafir statüsünde okula kabul etti. Oğuz Güleç, Güneydoğu'dan gelen öğrencilerinin büyük kısmının evlerinin hasar gördüğünü, Darüşşafaka'nın da öğrencilerin kardeşleri için harekete geçtiğini anlattı:

"Bizim şu anda 850 öğrencimiz var. 88 öğrencimiz depremden etkilenen on bir ilden geliyor. Çocuklarımızın evleri de yıkılmış olduğundan dolayı onların kardeşleri orada mahsur kalarak travmayı yaşar hale geldiler. Biz tabii ki çocuklarımızın mutluluğu açısından onların kardeşlerini de hangi sınıfta olduklarına bakılmaksızın, -5'inci sınıfla 12'inci sınıf arasında hangi sınıfta olursa olsun- okulumuza aldık. Onları da geçici bir süre misafir edeceğiz. Eğitime devam etme imkanı sağlamış olacağız onlara.

Okulları yapıldığında tekrar kendi okullarına dönecekler. Biz depremzede çocuklarımızın kardeşleri için elimizden geleni yapacağız. Akşamları ek ingilizce dersleri vererek onları okul hayatına alıştırmaya çalışacağız."

Türkiye İş Bankası desteği

Depremzede çocuklar, Darüşşafaka'da 5'inci sınıftan başlayıp 12'inci sınıftan mezun oluncaya kadar 8 yıl tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitimi Türkiye İş Bankası'nın desteğiyle alacak. Darüşşafaka, İş Bankası iş birliği ise çok daha eskiye dayanıyor.

"1939 Erzincan depreminde de oradan gelen öğrencileri İş Bankası okutmuştu. Türkiye İş Bankası, Soma'daki felaketten Gölcük'teki depreme her zaman Darüşşafaka'nın yanında oldu."

Güleç depremzede çocuklara psikolojik destek de verileceğini söyledi.

"Değişik kampanyalar yürütüyoruz çünkü bu çocukları aldığımız takdirde masraflarımızda büyük bir artış oluyor. İlave sınıflar, laboratuvarlar yapmak zorundayız. Yaşadıkları travmayı atlatmaları için psikolojik destekler vermemiz lazım. Bu masrafları da eminim ki Türk halkı destekleyecek ve bu çocukları geleceğin birer aydını olarak topluma kazandırmış olacağız.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda okulun 1972 mezunlarından olan Oğuz Güleç, 160. yılını kutlayan cemiyetin misyonu ve yapısını da şöyle anlattı.

"Darüşşafaka ilk kurulduğu 1863'ten beri eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla kuruldu. Darüşşafaka tamamen hayırsever Türk insanının ve Türk şirketlerinin bağışlarıyla ayakta duran bir kuruluş. Tabii ki bize Cumhurbaşkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı her türlü desteği veriyor. Fakat maddi destek olarak sadece halktan topladığımız bağışlarla çocukları okutuyoruz. Doğru yolda yürüdüğümüzü şöyle anlıyoruz ki, toplum içerisinde Darüşşafaka çok büyük kabul görüyor."

Grafik: Nursel Cobuloğlu