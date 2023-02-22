Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba 11:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
ALES başvuruları başladı
[Fotograf: AA]
Nisan'da uygulanacak, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Nisan 2023'te yapılacak sınava başvurular, 1 Mart'a kadar alınacak.
Adaylar başvurularını, ÖSYM merkezlerinin yanı sıra "https://ais.osym.gov.tr" adresi ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından da yapabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2023-ALES/1 kılavuzundan ulaşılabilecek.
Etiketler: ÖSYM
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