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Eğitim
AA 03.05.2023 13:21

Cumhuriyet Üniversitesi TÜBİTAK'ın "en prestijli" proje desteğini almaya hak kazandı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destekleme Programı kapsamında TÜBİTAK'ın en prestijli proje desteğini almaya hak kazandı.

Cumhuriyet Üniversitesi TÜBİTAK'ın "en prestijli" proje desteğini almaya hak kazandı
[Fotograf: AA]

Üniversiteden yapılan açıklamada, TEKNOFEST kapsamında "TÜBİTAK 1004 Programı Yüksek Teknoloji Platformları Deneyim Paylaşım ve Tanıtım Töreni"nin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve diğer davetlilerin katılımıyla İstanbul'da düzenlendiği anımsatıldı.

Törene Sivas Cumhuriyet Üniversitesini temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş ve proje yetkililerinin katıldığı aktarılan açıklamada, Cumhuriyet Üniversitesi Nanofotonik Uygulama ve Araştırma Merkezinin (CÜNAM) yürütücü kuruluşlarından biri olduğu "Kuantum Çağlayan Lazerler, Aygıtlar ve Uygulamaları" başlıklı projenin TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destekleme Programı kapsamında TÜBİTAK'ın en prestijli proje desteğini almaya hak kazandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Üniversitemiz adına proje yürütücülüğünü CÜNAM Müdürü ve Nanoteknoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlkay Demir'in üstlendiği, Üniversitemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Altuntaş ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sabit Horoz'un da araştırmacı olarak görev alacağı projede birçok lisans ve lisansüstü öğrenciden oluşan ekibin projesi 48 ay boyunca desteklenecektir." ifadelerine yer verildi.

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