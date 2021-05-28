1 milyonu aşkın öğrenci lise hayali kuruyor. İstedikleri lise eğitimini almak için sınava girecekler.

Öğrencilerin ve velilerinin akıllarında birçok soru işareti var. LGS'ye sayılı günler kala Eğitim Uzmanı Süleyman Beledioğlu, TRT Haber'de sizlerden gelen soruları cevaplayacak.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Süleyman Beledioğlu, pratik, anlaşılabilir ve kolay çözüm tavsiyeleriyle sorulara yanıt arayacak.

Sorularınızı görüntülü olarak WhatsApp üzerinden 0533 662 69 19 numarasına gönderebilirsiniz.