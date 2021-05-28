Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 Cuma 11:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bonus Hoca öğrencilerden gelen soruları yanıtlıyor
[Fotoğraf: TRT Haber]
LGS'ye sayılı günler kala öğrencilerin akıllarında birçok soru var. Bonus Hoca Süleyman Beledioğlu, TRT Haber canlı yayınında sizlerden gelen soruları yanıtlayacak, en kolay ve anlaşılabilir çözüm yöntemleri arayacak.
1 milyonu aşkın öğrenci lise hayali kuruyor. İstedikleri lise eğitimini almak için sınava girecekler.
Öğrencilerin ve velilerinin akıllarında birçok soru işareti var. LGS'ye sayılı günler kala Eğitim Uzmanı Süleyman Beledioğlu, TRT Haber'de sizlerden gelen soruları cevaplayacak.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Süleyman Beledioğlu, pratik, anlaşılabilir ve kolay çözüm tavsiyeleriyle sorulara yanıt arayacak.
Sorularınızı görüntülü olarak WhatsApp üzerinden 0533 662 69 19 numarasına gönderebilirsiniz.
Etiketler: LGS Milli Eğitim Bakanlığı
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