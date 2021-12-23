Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 14:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bilim ve Sanat Merkezleri yaygınlaşıyor
[Fotoğraf: DHA]
81 ildeki Bilim ve Sanat Merkezleri'nin sayısı 225'e yükseldi. BİLSEM'lerden yapılan ürün başvurularında ise bir rekora imza atıldı. Bin 305 ürünün tescili alındı.
81 ilde 183 olan BİLSEM sayısı bu yıl yüzde 23 arttı. BİLSEM'lerden 184 patent, 394 faydalı model, 2 bin 63 tasarım ve 16 marka olmak üzere 2 bin 657 ürün başvurusunda bulunuldu.
Başvurular sonunda bir rekora imza atılarak, bin 305 ürünün tescili alındı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2022 yılında hedefimiz, 125 yeni BİLSEM açarak sayıyı 350'ye çıkartmak" dedi.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı Bilimsel Araştırma
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