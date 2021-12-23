81 ilde 183 olan BİLSEM sayısı bu yıl yüzde 23 arttı. BİLSEM'lerden 184 patent, 394 faydalı model, 2 bin 63 tasarım ve 16 marka olmak üzere 2 bin 657 ürün başvurusunda bulunuldu.

Başvurular sonunda bir rekora imza atılarak, bin 305 ürünün tescili alındı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2022 yılında hedefimiz, 125 yeni BİLSEM açarak sayıyı 350'ye çıkartmak" dedi.