Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 13:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ekimden bu yana 23 milyon 518 bin kitap öğrencilere ücretsiz ulaştırıldı
[Fotoğraf: AA]
Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen ve öğrencilere kaynak desteğini sürdürüyor. Ekim ayından bu yana 23 milyon 518 bin yardımcı kaynak kitap bastırılıp, öğrencilere ücretsiz olarak ulaştırıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı, her ayın ilk haftası hazırlanan destek paketini internet üzerinden yayımlamaya devam ediyor.
Bakanlık aynı zamanda Ekim ayından bu yana 23 milyon 518 bin yardımcı kaynağı, öğrencilere kitap olarak bastırıp ulaştırdı.
Destek paketinde; örnek sorular, tekrar testleri, LGS kasım ayı örnek soru kitapçığı ve YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT gibi örnek soru kitapçıkları yer alıyor.
"Yardımcı kaynak çeşitliliğini artıracağız"
Yayımlanan en geniş yardımcı kaynak özelliği taşıyan destek paketi, bugüne kadar 7 milyon 181 bin 791 kez indirildi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Her ay yardımcı kaynak destek paketinin içeriğinde çeşitliliği artıracağız" dedi.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı
Son Haberler
- 14:19
- 14:14
- 14:19
- 14:01
- 13:51
Sıradaki Haber
ÖSYM duyurdu: KPSS-2021/2 Tercih Kılavuzu yayımlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz