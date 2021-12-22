Milli Eğitim Bakanlığı, her ayın ilk haftası hazırlanan destek paketini internet üzerinden yayımlamaya devam ediyor.

Bakanlık aynı zamanda Ekim ayından bu yana 23 milyon 518 bin yardımcı kaynağı, öğrencilere kitap olarak bastırıp ulaştırdı.

Destek paketinde; örnek sorular, tekrar testleri, LGS kasım ayı örnek soru kitapçığı ve YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT gibi örnek soru kitapçıkları yer alıyor.

"Yardımcı kaynak çeşitliliğini artıracağız"

Yayımlanan en geniş yardımcı kaynak özelliği taşıyan destek paketi, bugüne kadar 7 milyon 181 bin 791 kez indirildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Her ay yardımcı kaynak destek paketinin içeriğinde çeşitliliği artıracağız" dedi.