Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi.

Muş

Muş Valiliği olumsuz hava koşullarından dolayı, yatılı okulların pansiyon kısmında kalanlar hariç, eğitim ve öğretime bugün ara verildiğini duyurdu.

Konya

Konya'da da merkez ilçeler Meram, Karatay ve Selçuklu'nun yanı sıra Beyşehir, Seydişehir, Hadim, Bozkır, Taşkent, Derbent, Doğanhisar, Ahırlı ve Altınekin ilçeleri de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verilen yerler arasında.

Bitlis, Tunceli

Bitlis merkez ve Mutki ile Tatvan ilçesi ve Tunceli'nin Ovacık ilçesinde de ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil olacak.

Adana, Bingöl

Yoğun kar yağışı nedeniyle Adana'nın Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçeleriyle Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde bugün eğitim yapılmayacak.

Bingöl'ün Adaklı ve Yayladere ilçelerinde de taşımalı eğitim bugün yapılmayacak.

Hakkari

Hakkari merkezde taşımalı eğitim yapan okullarda, Yüksekova ilçesinde ise tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kahramanmaraş

Çağlayancerit ilçesinde 32, Dulkadiroğlu ilçesinde de 16 olmak üzere toplamda 48 okulda yarın bir gün süre ile eğitime ara verildi.

Siirt

Siirt'in Şirvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle 12 köy okulunda taşımalı eğitime ara verildi.

Kaymakam Recep Hasar, yaptığı açıklamada, ilçede kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Hasar, bu nedenle ilçeye bağlı Cevizlik, Elmadalı, Yamaçlı, Cevizlik, Nallıkaya, Oya, Kesmetaş, Ormanbağı, Kayahisar, Özpınar, Adıgüzel ve Çeltikyolu köylerinde taşımalı eğitime bugün ara verildiğini kaydetti.

Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.