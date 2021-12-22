Milli Eğitim Bakanlığınca, tüm sınıf ve kademelerde haftada beş gün yüz yüze eğitime devam ederken öğrenci ve öğretmenlere destek olmak amacıyla kaynak çeşitliliğini artırma kararı alındı.

Karar çerçevesinde ekim ayından itibaren her ayın ilk haftası hazırlanan destek paketi internet üzerinden yayımlanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda yardımcı kaynakları ücretsiz olarak tüm öğrencilere ulaştıran Milli Eğitim Bakanlığı, ekim ayından bugüne kadar toplam 23 milyon 518 bin yardımcı kaynağı, kitap olarak bastırıp öğrencilere ücretsiz ulaştırdı.

Yardımcı kaynak destek paketinde çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, LGS kasım ayı örnek soru kitapçığı ve YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları yer alıyor.

Şimdiye kadar yayımlanan en geniş yardımcı kaynak seti özelliği taşıyan yardımcı kaynak destek paketine bakanlığın "meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

"Kaynaklar 7 milyonun üzerinde indirildi"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencileri uzun aradan sonra okullarıyla buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını da telafi edebilmek için kapsamlı yardımcı kaynak destek paketi hazırlama kararı aldıklarını anlatan Bakan Özer, "Arkadaşlarımızın yoğun emekleri ile 2. sınıftan 12. sınıfa kadar olan sınıf düzeyleri için hazırladıkları yardımcı kaynak destek paketini ekim ayından itibaren her ayın ilk haftası yayımlamaya devam ediyoruz. Yayımladığımız bu kaynaklar, 7 milyon üzerinde bir indirilme sayısına ulaştı. Diğer taraftan tüm öğrencilere bu kaynakları basılı olarak ulaştıracağımızı da duyurmuştuk. Bu süreç de başarılı bir şekilde ilerliyor. Şu ana kadar bu kapsamda 23 milyonun üzerinde destek kitabı, öğrencilerimize ulaştırıldı. Bu destek paketlerini yayımlamayı sürdüreceğiz. Ayrıca her ay yardımcı kaynak destek paketinin içeriğinde çeşitliliği de artıracağız. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum"​​​​​​ dedi.