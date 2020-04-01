Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Haber'de koronavirüs önlemleri ve uzaktan eğitimle ilgili soruları yanıtladı.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

Ücretli öğretmenlerimiz de halihazırda uzaktan eğitim yoluyla yaptığımız çalışmalara katkılarını sürdürerek, ücretlerini almaya devam edecekler.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Ücretli öğretmenlerimiz de halihazırda uzaktan eğitim yoluyla yaptığımız çalışmalara katkılarını sürdürerek, ücretlerini almaya devam edecekler.https://t.co/P5Thzpdy56 pic.twitter.com/voouwSUGMx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 1, 2020

Uzaktan eğitimi sıradan bir iş ve işlem olarak planlıyoruz. Henüz ulusal düzeyde bütün öğrencilere hitap edebilecek çalışmayı yapan iki, üç tane ülke var. Bunlardan bir tanesi de Türkiye. Bu anlamda Çin'den sonra dünyada da ikinci durumdayız.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Henüz ulusal düzeyde bütün öğrencilere hitap edebilecek çalışmayı yapan iki, üç tane ülke var. Bunlardan bir tanesi de Türkiye. Bu anlamda Çin'den sonra dünyada da ikinci durumdayız.https://t.co/P5Thzpdy56 pic.twitter.com/LenKquc5EX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 1, 2020

Annesi babası sormadan dersini yapan çocuklar eminim şimdi de bu titizlikle bu işi yürütüyorlardır. Bize gelen şu, 'Acaba siz televizyonda daha fazla ders yapamaz mısınız?' Bize ilk başta dediler ki, 'Neden 40 dakika yapmıyorsunuz?' Çünkü televizyon karşısında oturmak kolay değil. Anne babalar gözetimi asla bırakmamalı, çocukları çok sıkmamalı.

Burada bir acemiliğimiz söz konusu anne babalar olarak.