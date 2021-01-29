Bakan Selçuk, tablet dağıtımının gerçekleştirildiği illerin yöneticileri ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Uzaktan eğitimde internet ve cihaza ulaşamayan tek bir çocuğun dahi kalmaması için çaba sarf ettiklerini belirten Selçuk, "TRT EBA televizyonu kanallarımız, yaklaşık 14 bin 500 EBA destek noktamız ve zorlu kış koşullarında bile Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklar için yollarda olan 167 EBA mobil destek aracımızla okulu, çocuklarımızın bulunduğu yere taşıyoruz" dedi.

“Şubat’ın sonuna kadar 600 bin tableti öğrencilerimize ulaştıracağız”

Bakan Selçuk, ilk aşamada 500 bin tabletin öğrencilere verildiğini söyleyerek, “Sözümüzü tuttuk ama daha çok çocuğumuza ulaşma gayretimiz devam ediyor. Önümüzdeki hafta yeni hedefimiz için yola çıkıyoruz. Şubat ayı sonuna kadar 600 bin tablet bilgisayarı öğrencilerimize ulaştırmış olacağız" diye konuştu.

"Yeni hedefimiz 100 bin tableti daha çocuklarımıza ulaştırmak"

Bakan Selçuk, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tablet dağıtımlarında her hafta daha çok öğrencimize ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Ocak ayı bitmeden söz verdiğimiz gibi 500 bin tabletin dağıtımını tamamladık. Yeni hedefimiz, Şubat’ta 100 bin tableti daha çocuklarımıza ulaştırmak. Hep birlikte daha fazlasını başaracağız" ifadelerini kullandı.

Tablet dağıtımlarında her hafta daha çok öğrencimize ulaşmanın sevincini yaşıyoruz.



Ocak ayı bitmeden söz verdiğimiz gibi 500.000 tabletin dağıtımını tamamladık.



Yeni hedefimiz, Şubat’ta 100 bin tableti daha çocuklarımıza ulaştırmak.



Hep birlikte daha fazlasını başaracağız. pic.twitter.com/UWjGVOmRrh — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 29, 2021



