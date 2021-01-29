Çocuklar ilk yardımı hikayelerle öğrenecek
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 6-9 yaş grubu için hazırlanan ve ilk yardımı hikayelerle anlatan kitabın tanıtım toplantısında konuştu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “İlk Yardım Okulu: Kahramanlar İş Başında” isimli kitabın bakanlıktaki tanıtım toplantısında, kitabın Türkiye’de bir ilk olduğuna vurgu yaptı ve ilk yardım eğitiminin çocuk yaşlarda başlatılması gerektiğini söyledi.
Akademik metin yerine kahraman hikayeleri
Selçuk, ilk yardım bilincini oluşturmak için akademik metinler yerine kahraman hikayelerinden oluşan bir kitabın tercih edildiğini söyledi:
“Temel sağlık bilgilerine yer verilen kitapta ilkokul ve okul öncesi çağdaki hikaye kahramanlarının günlük hayatta başlarından geçen olaylar anlatılıyor. Çocuklarımız bu hikayeleri, kahramanların başından geçen olayları okurken ilk yardımın uygulanması noktasında gelişim sağlayacak.”
UNICEF’in finansal desteğiyle hazırlanan kitap çalışmalarında çocuk sağlığı uzmanlarının, hemşirelerin ve öğretmenlerin de görüşü alındı.
Çocuklardan Bakan Selçuk’a teşekkür
Bakan Selçuk, Karabük, Giresun, Iğdır ve Osmaniye’de yaşayan, kitabı okuyan çocuklar ve aileleriyle video konferans yöntemiyle görüştü.
Çocuklar ve aileleri kitaptan duydukları memnuniyeti dile getirdi ve Bakan Selçuk’a teşekkür etti.
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