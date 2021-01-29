Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “İlk Yardım Okulu: Kahramanlar İş Başında” isimli kitabın bakanlıktaki tanıtım toplantısında, kitabın Türkiye’de bir ilk olduğuna vurgu yaptı ve ilk yardım eğitiminin çocuk yaşlarda başlatılması gerektiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Akademik metin yerine kahraman hikayeleri

Selçuk, ilk yardım bilincini oluşturmak için akademik metinler yerine kahraman hikayelerinden oluşan bir kitabın tercih edildiğini söyledi:

“Temel sağlık bilgilerine yer verilen kitapta ilkokul ve okul öncesi çağdaki hikaye kahramanlarının günlük hayatta başlarından geçen olaylar anlatılıyor. Çocuklarımız bu hikayeleri, kahramanların başından geçen olayları okurken ilk yardımın uygulanması noktasında gelişim sağlayacak.”

UNICEF’in finansal desteğiyle hazırlanan kitap çalışmalarında çocuk sağlığı uzmanlarının, hemşirelerin ve öğretmenlerin de görüşü alındı.

[Fotoğraf: AA]

Çocuklardan Bakan Selçuk’a teşekkür

Bakan Selçuk, Karabük, Giresun, Iğdır ve Osmaniye’de yaşayan, kitabı okuyan çocuklar ve aileleriyle video konferans yöntemiyle görüştü.

Çocuklar ve aileleri kitaptan duydukları memnuniyeti dile getirdi ve Bakan Selçuk’a teşekkür etti.