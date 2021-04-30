Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 13:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Selçuk: Biz buradayız
[Fotoğraf: AA]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğrenciler, 'öğretmenim' dediğinde öğretmenlerimiz, 'buradayım' diyecek kadar öğrencilerine yakındır" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından uzaktan eğitimle ilgili paylaşım yaptı.
"Hep birlikte çocuklarımız için buradayız"
Selçuk, paylaşımında "Öğrenciler, 'öğretmenim' dediği anda öğretmenlerimiz, 'buradayım' diyecek kadar öğrencilerine yakındır. Var olsunlar." dedi.
Paylaşımda, öğrencileriyle uzaktan eğitim yapan öğretmenlerin "Eğitim kapanmadı, ekranlarımızdan devam ediyor, hep birlikte çocuklarımız için buradayız." dedikleri video da yer aldı.
Etiketler: Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanlığı
Son Haberler
- 14:24
- 13:55
- 13:52
- 13:35
- 14:41
Sıradaki Haber
Askeri öğrenci aday tercih işlemleri başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz