Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 11:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Askeri öğrenci aday tercih işlemleri başladı
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Üniversitesi, askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin başladığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri bugünden itibaren 19 Mayıs'a kadar sürecek.
Adaylar, tercih işlemlerini "personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.
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