Açıklama, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi.

Özer, anaokullarında 14 gün olan karantina süresinin yarından itibaren 10 gün olarak uygulanacağını duyurdu.

Bakan Özer, yeni dönemde eğitimde izlenecek yol haritasıyla ilgili de konuştu:

"Benden reform beklemeyin. Önceliğim reform değil, mevcut hizmetleri geliştirmek, eksiklerimizi gidermek."