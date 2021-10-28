Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 12:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Anaokullarında karantina süresi 10 güne düşürüldü
[Fotoğraf: AA ]
Anaokullarındaki karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü. Yeni uygulama yarından itibaren geçerli olacak.
Açıklama, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi.
Özer, anaokullarında 14 gün olan karantina süresinin yarından itibaren 10 gün olarak uygulanacağını duyurdu.
Bakan Özer, yeni dönemde eğitimde izlenecek yol haritasıyla ilgili de konuştu:
"Benden reform beklemeyin. Önceliğim reform değil, mevcut hizmetleri geliştirmek, eksiklerimizi gidermek."
Son Haberler
- 13:07
- 13:05
- 13:03
- 12:50
- 12:55
Sıradaki Haber
DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz