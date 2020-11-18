Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 12:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Üniversitesi açıköğretim ve örgün eğitim sınavlarını çevrimiçi yapacak
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Üniversitesi (AÜ), Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri ile örgün eğitim güz yarıyıl dönem sonu sınavlarını çevrimiçi gerçekleştirecek.
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğünden yapılan açıklamada, Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri ile örgün eğitim güz yarıyıl dönem sonu sınavlarının çevrimiçi yapılacağı ifade edildi.
Rektörlükten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Açıköğretim sistemi, örgün ve uzaktan eğitimde güz yarıyılı dönem sonu sınavları çevrimiçi yapılacak. Yeni tip koronavirüs (COVID-19) pandemisi nedeniyle Anadolu Üniversitesi Senatosu, öğrencilerin sağlığını riske atmamak amacıyla, 2020-2021 güz dönemi dönem sonu sınavlarının da çevrimiçi olarak yapılmasına karar verdi."
Açıklamada, sınav uygulamasına ilişkin detayların daha sonra "anadolu.edu.tr" ve üniversitenin sosyal medya hesaplarından açıklanacağı bildirildi.
Etiketler: Anadolu Üniversitesi Koronavirüs
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