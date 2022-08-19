Haber Giriş: 19 Ağustos 2022 Cuma 10:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ALES/2 pazar günü yapılacak
[Fotograf: AA]
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2), 21 Ağustos Pazar günü yapılacak.
Adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
Öte yandan, sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlükleri de ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.
Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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