Eğitim

ALES soruları erişime açıldı

18 Kasım 2019 Pazartesi 16:56 - Son Güncelleme 18 Kasım 2019 Pazartesi 17:05

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının dün düzenlediği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.