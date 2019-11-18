Eğitim
ALES soruları erişime açıldı18 Kasım 2019 Pazartesi 16:56 - Son Güncelleme 18 Kasım 2019 Pazartesi 17:05
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının dün düzenlediği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES/3 temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'una siteden erişim sağlanabilecek.
Sınava başvuran adaylar ise, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.
Kaynak: AA
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