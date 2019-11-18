Eğitim
2020 YKS tarihleri belli oldu18 Kasım 2019 Pazartesi 10:51 - Son Güncelleme 18 Kasım 2019 Pazartesi 11:04
Yükseköğrenim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün 2020 Sınav takvimini açıkladı.
Buna göre, 2020 yılı Yükseköğrenim Kurumları Sınavı 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 21 Haziran tarihlerinde uygulanacak.
ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi, osym.gov.tr internet sitesinde açıklandı.
Kaynak: TRT Haber
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