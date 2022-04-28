Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 11:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
ALES sonuçları açıklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 17 Nisan'da uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) sonuçlarını açıkladı.
Adaylar, sınav sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Son Haberler
- 12:12
- 12:08
- 11:51
- 11:56
- 11:58
Sıradaki Haber
MEB 'Okul Ortaklığı Programı' başlatıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz