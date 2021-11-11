Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 14:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
ALES giriş belgeleri erişime açıldı
[Fotoğraf: AA]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 21 Kasım'da yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2021-ALES/3) girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 21 Kasım'daki 2021-ALES/3 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
Öte yandan, adaylara saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacakları uyarısında bulunuldu.
Son Haberler
- 16:11
- 16:04
- 16:09
- 16:07
- 16:11
Sıradaki Haber
LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler ara tatili nasıl değerlendirmeli?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz