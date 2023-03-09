Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 10:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Afet bölgesinde 1717 noktada eğitim öğretim sürüyor
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesinde 1717 noktada her kademede öğrencilere eğitim öğretim verildiğini açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Özer, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Afet bölgesinde her kademede kurduğumuz 1717 noktada çocuklarımızın eğitimlerini sürdürüyoruz" dedi.
Özer, deprem bölgesinde 396 ana sınıfı, 127 ilkokul, 168 ortaokul ve 277 lisenin yanı sıra 717 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Giriş Sistemi'ne (LGS) yönelik kurs olduğunu açıkladı.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı Mahmut Özer Deprem
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