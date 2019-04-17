Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülaziz döneminde 1873 yılında inşa edilen okul, Darüşşafaka'nın buradan taşınmasından sonra bir süre atıl kaldı.

Restorasyona alınan bina, 2010 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesine tahsis edildi.

63 ülkeden 230 öğrenci eğitim görüyor

İlk olarak 2010-2011 eğitim öğretim yılında faaliyete başlayan okul, 2011-2012 eğitim öğretim yılında uluslararası (misafir) öğrencilere de eğitim vermeye başladı.

İlk yıl 34 ülkeden 130 uluslararası öğrenci bu okulda eğitim alırken, 2017-2018 eğitim öğretim yılında bu sayı 56 ülkeden 216 öğrenciye, 2018-2019 yılında ise 63 ülkeden 230 uluslararası öğrenciye çıktı. Mevcut durumda, okulda 172'si Türk olmak üzere, toplam 402 öğrenci eğitim görüyor.

Eğitim dili Türkçe

Yurt, yemek ve burs imkanları da bulunan okula Asya, Afrika ve Balkanlar olmak üzere 3 bölgeden öğrenci kabul ediliyor.

Eğitim dili Türkçe olan okulda, uluslararası öğrenciler 9. sınıfın 1. döneminde yoğun olarak Türkçe dersi görerek, öncelikle Türkçeyi öğreniyorlar. Bunun yanında ilk dönemden itibaren Anadolu İmam Hatip Lisesi programına uygun olarak, Arapça, Kur'an-ı Kerim ve Temel Dini Bilgiler dersleri de öğrencilere veriliyor.

Okulda, hafızlık eğitimini tamamlamış yaklaşık 30 civarında öğrenci bulunuyor. Bununla birlikte Türkiye'ye geldikten sonra hafızlığa başlayan yaklaşık 45 öğrenci var.

Çok farklı dillerin konuşulduğu okulda, hem misafir hem de Türk öğrenciler, iyi derecede Arapça ve İngilizce öğreniyor.

Öğrenci seçmek için 80 ülkeye ekip gönderildi

Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Bayram Kefeli, okulda yabancı öğrencilerin zorlu süreçlerden geçerek eğitim almaya hak kazandığını söyledi.

Her yıl artan sayıda öğrencinin okullarına başvurduğunu belirten Kefeli, "Okulumuzda 63 farklı ülkeden öğrenci, birlikte eğitim almaktadır. Öğrencilerimizin üçte ikisi uluslararası ve üçte biri Türk öğrencilerden oluşmaktadır. Japonya, Endonezya, Malezya, Afrika’nın tüm bölgeleri ve Türk Cumhuriyetleri ile Orta Avrupa’dan öğrencilerimiz mevcut" dedi.

Öğrencilerin sınavla okula kabul edildiğini aktaran Kefeli, şu bilgileri paylaştı:

"Öğrencilerimiz kendi ülkelerinde sınava girmekteler. Mart-Nisan ayında bu okullarda okumak için başvuru yapılır. Türkiye'den yaklaşık 80 ülkeye, gruplar halinde öğrencilerin seçimi için ekipler yollanır. Orada sınav ve mülakat yapıyoruz. Sınav sonucuna göre öğrenci seçiliyor. Mesela ben geçen sene Uganda'da idim. Uganda'da 70'in üzerinde burada okumak için başvuran öğrenci vardı. Sınav yapıldı ve sınav sonucunda 7 veya 8 öğrenci ülkemizdeki okullara yerleşmiş oldular. Bu proje Türkiye Diyanet Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün bir projesidir. Başvurular, Diyanet Vakfı internet sayfası üzerinden yapılır."

"Bizden mezun olup da üniversiteye giremeyen öğrenci yok"

Okul Müdürü Bayram Kefeli, şu ana kadar 4 dönem mezun verdiklerini belirterek, bu sene, yetiştirdikleri öğrencilerin üniversitelerden de mezun olacağını anlattı.

Yabancı mezunlarının tamamının üniversiteye yerleştiğine dikkat çeken Kefeli, "Bizden mezun olup da üniversiteye giremeyen öğrenci yok. Türk öğrencilerimiz de aynı şekilde" dedi.

"Rengarenk mehter takımı"

Uluslararası öğrencilerinden oluşan bir mehter takımı kurduklarını söyleyen Bayram Kefeli, "Bu mehter takımında her bölgeden öğrenciyi görmek mümkün. Asya'dan da Afrika'dan da öğrenci var bu grupta. Rengarenk bir mehter takımı" diye konuştu.

Kefeli, öğrencilerin cuma günleri derslere yöresel kıyafetleri ile girdikleri bilgisini vererek, "Cuma, Müslümanların bayramı. Dolayısıyla cuma günü öğrencilerimiz milli kıyafetleriyle okula geliyorlar. Farklı, temiz ve güzel kıyafetlerle cuma namazını kılıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, benim için özel bir konumda"

Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesinde 12. sınıfta okuyan Kırgızistan vatandaşı Ahıska Türkü Farman Türkmenov da Diyanet Vakfının internet sitesi üzerinden okula başvurduğunu ve sınavlardan sonra eğitim almaya hak kazandığını söyledi.

İlk dönem ağırlıklı olarak Türkçe dersi aldıklarını belirten Türkmenov, "2. dönemde fizik, kimya, biyoloji gibi dersleri görmeye başladık. Okulumuzun yanındaki yurtta kalıyorum. Türkiye benim için özel bir konuma sahip. Bu okulu bizim ülkemizden kilometrelerce uzakta olmasına rağmen, hem kaliteli eğitim vermesi hem de imam hatip lisesi olması açısından tercih ettim" diye konuştu.

"Burada olduğum için çok mutluyum"

Sudanlı 17 yaşındaki son sınıf öğrencisi Ömer Kemal Abbas Ali ise, ağabeyinin matematik öğretmeni sayesinde okuldan haberdar olduğunu ifade etti. Ailesinin, uluslararası imam hatip okulu projesinden haberinin olmaması nedeniyle önce çekindiğini dile getiren Ali, "Araştırdıktan sonra devletle bağlantılı bir proje olduğunu öğrendik. Çok mutluyum burada olduğum için. Dünyanın dört bir tarafından gelen öğrencilerle tanışmak, dünyanın hemen hemen her yerinden arkadaşımın olması gurur vereci bir şey" dedi.

Ali, 4 yıl daha Türkiye'de kalacağını söyleyerek, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nü kazandığını ifade etti.

Kaynak: AA