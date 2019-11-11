Eğitim

6 üniversite bünyesinde yeni fakülte kuruldu

11 Kasım 2019 Pazartesi 04:48 - Son Güncelleme 11 Kasım 2019 Pazartesi 04:56

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte kurulması ve adlarının değiştirilmesi ile bazı yüksekokulların kapatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]