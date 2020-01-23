Türkiye'de daha önce 10 üniversite ihtisaslaştı. Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversite olarak belirlendi. Şimdi bu üniversitelere 5 yeni üniversite daha eklendi.

Üniversitelerin ihtisaslaşacağı alanlar da belirlendi

İhtisaslaşacak 5 üniversiteyi Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç açıkladı.

"Yozgat, Kırklareli, Çorum Hitit, Bartın, Artvin üniversiteleri olmak üzere 5 üniversitemiz daha katıldı."

Bu üniversitelerin ihtisaslaşacağı alanlar da belirlendi.

Buna göre; Artvin Çoruh Üniversitesi, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Bartın Üniversitesi, Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları alanlarında ihtisaslaşacak.

Hitit Üniversitesi, Makine ve İmalat Teknolojileri alanında, Kırklareli Üniversitesi Gıda, Yozgat Bozok Üniversitesi ise Endüstriyel Kenevir alanlarında ihtisaslaşacak.

Üniversiteler bulundukları bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak

İhtisaslaşacak 5 üniversite bulundukları bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak.

YÖK Başkanı Saraç, "Bütün bu üniversitelerimizden beklentimiz, kendilerine verilen ihtisaslaşma alanında ''Hedeflenmiş Sosyo-ekonomik Araştırma Programları''nı geliştirmeleri ve bu programın bölgenin kalkınmasına anlamlı değerler sunmasını sağlamalarıdır" dedi.

YÖK Başkanı Saraç, bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşan üniversitelere destek verileceğini de söyledi.

Haber: Cansu Doğan