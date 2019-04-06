Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamında dijital okuryazarlık dersi alan öğrencilere yönelik eş zamanlı sınav gerçekleştirildiğini söyledi.

2- 'Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamında "dijital okuryazarlık" dersi alan öğrencilerimize yönelik ara sınav bugün yapıldı. — M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) 6 Nisan 2019

YÖK olarak, projeyi, Ağrı İbrahim Çeçen, Bayburt, Iğdır, Munzur, Muş Alparslan, Siirt, Şırnak ve Bingöl üniversitelerinde başlattıklarını hatırlatan Saraç, şu bilgileri paylaştı:

"Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında 'dijital okuryazarlık' dersi alan öğrencilerimize yönelik ara sınav bugün yapıldı. 8 üniversitede eş zamanlı olarak sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilen sınava aynı anda 30 bin öğrenci katıldı.

3- Sekiz üniversitede eş zamanlı olarak sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilen sınava aynı anda 30 bin öğrenci katıldı. Öğrencilerimizin niteliklerine katkı sağlamak bizler için önemli. — M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) 6 Nisan 2019

Öğrencilerimizin niteliklerine katkı sağlamak bizler için önemli. Yeni YÖK olarak bu projemizi de başarıyla sürdürmekteyiz. Yakında 'Yükseköğretimde Dijitalleşme' projemizin yeni bir adımını daha atacağız."

Kaynak: AA