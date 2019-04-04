Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, pazar günü 81 il merkezinde uygulanacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2019-MSÜ) 379 bin 796 kişinin gireceğini belirtti.

İlki geçen sene uygulanan sınavın bu yıl ikincisinin 7 Nisan Pazar günü yapılacağını söyleyen Aygün, 81 ildeki 91 sınav merkezinde gerçekleştirilecek 2019-MSÜ'ye 379 bin 796 adayın gireceğini ifade etti.

ÖSYM Başkanı Aygün, sınavın 10.15’te başlayacağını ve sınavda adaylara, 120 sorudan oluşan test uygulanacağını aktardı. Testte Türkçe ve temel matematikten 40'ar, fen bilimleri ve sosyal bilimlerden 20'şer soru yer alacağını vurgulayan Aygün, adaylara 135 dakika süre tanınacağını dile getirdi.

Adaylara "saat" hatırlatması

Bu yıl uygulanacak tüm basılı sınavlarda olduğu gibi 2019-MSÜ'de de kimliğini kaybeden adayların mağdur olmaması için sınav yapılan illerde nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık tutulacağını anlatan Aygün, açık nüfus müdürlüklerinin listesinin ÖSYM'nin internet sitesinde yer aldığını duyurdu.

Sınava gireceklere başarılar dileyen Prof. Dr. Halis Aygün, adaylara saat 10.00'dan önce sınav binalarında olmaları gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: AA